Questa mattina a Ponte Milvio è stata allestita la camera ardente di Enrica Bonaccorti, nella clinica dove si è svolto il decesso. La cerimonia si è svolta alla presenza di alcuni amici e collaboratori, tra cui Balivo, Daniele e l’ex marito dell’attrice. La salma è stata esposta per alcune ore prima della cremazione.

Questa mattina a Ponte Milvio, nella clinica dov'è morta, è stata allestita la camera ardente di Enrica Bonaccorti. Molti vi accorsi per l'ultimo saluto, commossi da questo addio. Tra questi: Maria Teresa Ruta, Caterina Balivo, Daniele Pattinari, Vladimir Luxuria e tanti altri Ieri, 12 marzo,è scomparsa all’età di 76 anni Enrica Bonaccorti. La conduttrice ha lasciato tutti nello sgomento. A luglio le era stato diagnosticato un tumore al pancreas e per due mesi non aveva detto nulla ad amici e colleghi. Poi a settembre la rivelazione che ha sorpreso tutti. Diverse le ospitate in cui ha cercato di mostrarsi ottimista, sebbene abbia sempre pensato in maniera concreta alla morte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Enrica Bonaccorti, la camera ardente: Balivo, Daniele e l’ex marito la ricordano

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