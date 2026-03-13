Enrica Bonaccorti è stata consapevole da subito che la situazione era complicata ma ha continuato a vivere e ridere accettando gli eventi con serenità | parla l’oncologo

Un oncologo ha raccontato che Enrica Bonaccorti ha affrontato la sua malattia con determinazione, riconoscendo fin dall'inizio la complessità della situazione. Ha sottolineato come la donna abbia mantenuto un atteggiamento positivo, continuando a vivere e ridere nonostante le difficoltà. L'oncologo ha anche descritto Bonaccorti come una paziente esemplare, dotata di molte qualità che ha saputo mettere in campo durante il percorso di cura.

“ Enrica Bonaccorti è stata una paziente eccellente. Ho conosciuto una donna con moltissime qualità che ha sfruttato nel suo percorso oncologico”. Giampaolo Tortora, direttore dell’Unità di Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma, è il medico cui la compianta conduttrice si è rivolta quando ha scoperto la malattia. Intervistato dal Corriere, spiega: “È riuscita a superare l’aspetto drammatico, il dolore, la paura. Che ci sono e non potrebbe essere diversamente. Ma essendo una persona dotata di grande classe, ironia e di senso dell’umorismo, è stata capace di continuare a vivere, ridere, fare battute. In questo senso spero che il suo esempio possa essere utile ad altri”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

