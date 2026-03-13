Durante la cerimonia funebre di Enrica Bonaccorti, una polemica si è scatenata quando un partecipante ha accusato un altro di mancare di rispetto ai defunti. La discussione ha attirato l’attenzione di molti presenti alla camera ardente, generando tensioni tra i presenti. L’incidente ha rapidamente alimentato commenti e critiche sui social e sui media dedicati al mondo dello spettacolo.

La giornata dedicata all’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti si è trasformata in poche ore in un episodio che ha fatto discutere il mondo televisivo. Nella clinica romana dove è stata allestita la camera ardente della celebre conduttrice, giornalisti e troupe erano presenti per raccontare l’afflusso di amici, colleghi e semplici cittadini arrivati per rendere omaggio. Tuttavia, durante uno dei collegamenti in diretta televisiva, la situazione ha preso una piega inattesa. Un volto noto per le sue incursioni nei programmi televisivi è comparso tra le telecamere, creando tensione tra i presenti e provocando la reazione indignata di un giornalista in diretta nazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Enrica Bonaccorti, bufera contro il famosissimo alla camera ardente: “Non ha rispetto per i morti

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti, Gabriele Paolini "disturbatore" fuori dalla camera ardente: "Non ha rispetto per i morti"Venerdì 13 marzo è stata aperta al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti, proprio nella clinica Ars Biomedica di Roma, dove il giorno prima...

Leggi anche: Enrica Bonaccorti, aperta la camera ardente. Il ricordo di Paola Saluzzi

Una selezione di notizie su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti; Enrica Bonaccorti, oggi la camera ardente della conduttrice: dove e quando i funerali; Enrica Bonaccorti è morta a 76 anni, aveva un tumore al pancreas: i successi di Pronto, chi gioca? e Non è la Rai, il declino, gli amori; Annunciai la gravidanza in diretta tv e persi il bambino in camerino mentre tutti mi accusavano di fare scandalo: il retroscena svelato da Enrica Bonaccorti.

Enrica Bonaccorti si è spenta a 76 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreasLa conduttrice televisiva Enrica Bonaccorti ha affrontato negli ultimi mesi una lunga e dolorosa battaglia contro un tumore al pancreas, malattia tra le più aggressive e difficili da trattare, diagnos ... msn.com

È morta Enrica Bonaccorti, volto garbato e amato della tvAveva 76 anni. La Rai: Eleganza e professionalità. Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa. Il funerale sabato a Roma nella Chiesa degli Artisti (ANSA) ... ansa.it

Enrica Bonaccorti ed Eleonora Giorgi, accomunate da un triste destino. Due donne molto forti che hanno affrontato la malattia con grande dignità. Mancheranno… - facebook.com facebook

Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com