A Roma è stata aperta la camera ardente per Enrica Bonaccorti, morta giovedì all’età di 76 anni. La giornalista e conduttrice era conosciuta per il suo stile diretto e la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Numerosi colleghi e amici si sono riuniti per renderle omaggio, mentre la salma si trova ora all’interno del luogo di commiato. La sua scomparsa ha suscitato molte reazioni nel settore.

Aperta a Roma la camera ardente per Enrica Bonaccorti, morta giovedì all'età di 76 anni. "La verità è che Enrica era una donna eccezionale. una donna elegante, raffinata, una donna per bene e garbata. Come ha detto ieri Malcolm Pagani, che la conosce da quando era piccolo, una donna capitata per caso in televisione, una mosca bianca meravigliosa" ha detto la conduttrice tv Caterina Balivo fuori dalla camera ardente.

© Lapresse.it - Enrica Bonaccorti, Balivo: “Donna eccezionale, era una mosca bianca”

