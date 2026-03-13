Enorme tirannosauro ancestrale scoperto negli USA | il fossile può riscrivere le origini di questi dinosauri

Un fossile di un gigantesco tirannosauro, risalente a milioni di anni fa, è stato rinvenuto in una formazione geologica del Nuovo Messico. Il reperto, che rappresenta un esemplare ancestrale di questo predatore, potrebbe fornire nuove informazioni sulle origini di questi dinosauri. La scoperta è stata effettuata da un team di paleontologi che ha analizzato il fossile nella regione.

🔗 Leggi su Fanpage.it

