Energia Mattana Edison | Per transizione impiegare più tecnologie e fonti

Un rappresentante di Edison ha dichiarato che la transizione energetica richiede l'impiego di molte tecnologie e fonti di energia diverse, poiché si tratta di un processo lungo e complesso. Ha sottolineato che non esiste una soluzione unica per affrontare questa trasformazione. La discussione si è concentrata sull'importanza di utilizzare vari strumenti per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità energetica.

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "La transizione energetica è un percorso complesso e di lungo periodo, al quale contribuiscono tecnologie e fonti diverse: non esiste una soluzione unica. Per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione è necessario integrare più strumenti, dalle rinnovabili al Gnl fino ai gas verdi, valorizzando le opzioni più efficaci in base ai settori e alla maturità delle tecnologie". Così Fabrizio Mattana, Evp Gas Asset Edison, in occasione di LetExpo, evento di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, organizzato da Alis in collaborazione con Veronafiere (10-13 marzo).