Energia Guidesi | Piena emergenza se Ue non interviene si fermeranno produzione e consumi

Il vice ministro guidesi ha dichiarato che l’Italia si trova in piena emergenza energetica e che, senza un intervento rapido da parte dell’Unione Europea, produzione e consumi rischiano di fermarsi. Ha sottolineato la necessità di misure immediate e strutturali per contenere la speculazione e i sovracosti nel settore. Finora, la Commissione Europea non ha ancora preso provvedimenti ufficiali.

Milano, 13 mar.(Adnkronos) - "Non capisco cosa aspetti la Commissione Europea a intervenire affinché si limitino la speculazione ed i sovracosti energetici; serve un intervento immediato e strutturale; se ciò non dovesse avvenire si fermeranno produzioni e consumi". Interviene con fermezza l'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, relativamente alla fase estremamente delicata e difficile che anche il mondo economico e produttivo sta attraversando causa situazione geopolitica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, Guidesi: "Piena emergenza, se Ue non interviene si fermeranno produzione e consumi" Articoli correlati L'assessore Guido Guidesi: "Dopo le Olimpiadi niente cattedrali nel deserto. Bene Meloni, ma si ricordi dell'autonomia. Se Vannacci se ne va non mi dispiace"L'assessore lombardo allo Sviluppo economico: "I Giochi daranno visibilità internazionale a territori come la Valtellina". Una selezione di notizie su Energia Guidesi Piena emergenza se Ue... Guidesi (Sviluppo economico Lombardia): è emergenza costi energia, senza interventi si blocca tutto«Non capisco cosa aspetti la Commissione Europea a intervenire affinché si limitino la speculazione ed i sovracosti energetici; serve un intervento immediato e strutturale; se ciò non dovesse avvenire ... msn.com Guidesi: Costi energetici: serve un intervento immediato e strutturaleNon capisco cosa aspetti la Commissione europea a intervenire affinché si limitino la speculazione ed i sovracosti energetici; serve un intervento immediato e strutturale; se ciò non dovesse avvenire ... milanotoday.it