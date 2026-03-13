Enel Comiti critica Peracchini | Risposte arroganti e supponenti Il confronto non è tempo perso

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha risposto alle critiche di Enel, definendo le sue risposte arroganti e supponenti. La discussione riguarda un confronto tra il sindaco e la Cgil, coinvolto in una disputa pubblica. Peracchini, ex sindacalista, si è confrontato con le accuse rivoltegli, sottolineando che il confronto non rappresenta tempo perso. La polemica si è sviluppata in un contesto di tensione tra le parti.

Il sindaco Pierluigi Peracchini, che da ex sindacalista dovrebbe avere rispetto per la Cgil, primo sindacato del territorio, dimostra ancora una volta di essere insofferente alle critiche e risponde con arroganza e supponenza alla nostra proposta di aprire un tavolo sul futuro dell' area Enel allargato alla presenza del Governo". Si accende il dibattito sul futuro delle aree dismesse di Vallegrande: a piazzare l'ultimo tassello il sindaco della Spezia che ieri, in un'intervista esclusiva rilasciata a La Nazione, ha 'snobbato' l'idea lanciata dal segretario generale della Camera del lavoro di un tavolo istituzionale esteso all'esecutivo. E la risposta dei vertici di via Bologna non si fa attendere.