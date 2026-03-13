emoji una comunicazione superficiale

EMPOLI Tutto pronto al Minimal Teatro di Empoli per ospitare stasera alle 21 Kenji Shinohe (nella foto) e il suo spettacolo " K(A)O-faccine ", che chiude la rassegna Teatri di confine, promossa dalla compagnia Giallo Mare e dedicata alle famiglie in orario serale. I protagonisti sono gli emoji, le faccine divertenti e colorate a cui viene delegata l’espressione dei sentimenti nella comunicazione digitale e il dubbio che il loro abuso nasconda le espressioni emotive reali. Se in chat usiamo la faccina che ride a crepapelle, noi ridiamo con lei? E se usiamo quella che versa lacrime copiose? Che faccia facciamo per davvero? Ma la vera domanda... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un viaggio affascinante nel potere comunicativo delle emoji: ecco come queste icone colorate stanno rivoluzionando il nostro modo di esprimerci con un semplice clicNon sono solo icone colorate, ma una forma di comunicazione vera e propria che permette di esprimere emozioni, idee e stati d’animo in modo rapido e visivo. Di cosa parliamo? Delle emoji, naturalmente ... dilei.it

Come le emoji rendono la comunicazione digitale più umanaL’uso delle emoticon è sempre più frequente nel marketing. Questo perché rappresenta un approccio meno ortodosso, più smart e in grado di catturare un target giovane. Non è un caso infatti se nel 2015 ... lettera43.it

