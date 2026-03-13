Emma Marrone e Rkomi hanno rilasciato il videoclip del loro nuovo singolo, Vacci piano, che da oggi viene trasmesso in radio. La canzone è disponibile anche in rotazione sulle piattaforme di ascolto online. Entrambi gli artisti hanno annunciato ufficialmente la pubblicazione tramite i loro canali social. Il videoclip è stato pubblicato contemporaneamente alla messa in rotazione del brano.

Emma Marrone e Rkomi pubblicano il videoclip del nuovo singolo Vacci piano, da oggi in rotazione radiofonica. Fuori oggi, venerdì 13 marzo, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica Vaccipiano, il nuovo singolo di Emma feat Rkomi. Una canzone che parla di malintesi, dei non detti che creano fraintendimenti e di come la mancanza di dialogo crea incomprensioni e genera sentimenti di rabbia e frustrazione: “C’è un manicomio di promesse sopra il tavolo E poi c’è un angolo di cose che non dirò mai O vacci piano Ti sembra il caso Svegliamo tutti stanotte mentre ci urliamo E poi ti odio, mi fa strano Non doveva, non doveva andar così”. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Emma e Rkomi, in radio il brano Vacci piano, fuori il videoclip

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