Emilia-Romagna | il dettaglio crolla i grandi magazzini

In Emilia-Romagna il settore del commercio al dettaglio registra una riduzione dello 0,3% nel 2025. I grandi magazzini e i supermercati aumentano del 3%, mentre le piccole imprese incontrano difficoltà a mantenere il ritmo. Il dato evidenzia un cambiamento nelle dinamiche del mercato locale, con alcune categorie che continuano a crescere e altre che si trovano in crisi.

Il commercio al dettaglio in Emilia-Romagna chiude il 2025 con un leggero arretramento dello 0,3%. I grandi magazzini e i supermercati trainano il settore con un incremento del 3%, mentre le piccole imprese faticano a reggere la concorrenza. La base imprenditoriale si contrae fino a 40.438 attività registrate, segnando un minimo decennale. L’indagine congiunturale di Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna evidenzia una frattura netta tra chi cresce e chi declina. Il comparto alimentare ha rallentato dello 0,5%, mentre il non alimentare ha subito una contrazione più severa dell’1,4%. Questo dato riflette un cambiamento nelle abitudini di acquisto dei cittadini della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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