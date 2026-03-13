L’allenatore dell’Aston Villa ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra dopo la vittoria contro il Lille. La partita si è conclusa con un risultato positivo per i britannici, che hanno mostrato una buona gestione del gioco e un’efficace organizzazione in campo. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, confidando nei miglioramenti mostrati durante l’incontro.

2026-03-13 00:38:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Lo spagnolo ritiene che ci sia ancora margine di miglioramento in vista della gara di ritorno L’allenatore dell’Aston Villa Unai Emery ha elogiato l’approccio disciplinato della sua squadra dopo la vittoria per 1-0 sul Lille nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Il risultato, assicurato da un colpo di testa nel secondo tempo di Ollie Watkins, ha segnato la centesima vittoria di Emery alla guida del Villa e ha fornito una spinta tempestiva dopo una serie difficile di risultati nazionali. Il Villa ha dovuto assorbire la pressione per lunghi periodi allo Stade Pierre-Mauroy, soprattutto verso la fine del primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Emery soddisfatto della prestazione dell’Aston Villa dopo la grande vittoria a Lille

