Elnos Shopping | Lo swap party di Spigo

A marzo, presso Elnos Shopping, si terrà uno swap party organizzato da Spigo, in occasione della Giornata Mondiale del Riciclo. L’evento fa parte di una serie di iniziative di Love Your Stuff For Longer, dedicate al riuso, allo scambio e alla creatività. Durante la giornata, i partecipanti potranno scambiare oggetti e scoprire il valore che possono avere le cose di cui si vogliono disfare.

A marzo il riuso diventa un’esperienza concreta da vivere insieme. In occasione della Giornata Mondiale del Riciclo, a ELNÒS Shopping tornano gli eventi di Love Your Stuff For Longer: giornate dedicate al riuso, allo scambio e alla creatività, per scoprire quanto valore possono avere le cose che già possediamo. Ad aprire le danze è uno swap party su due turni, nei pomeriggi del 14 e del 21 marzo. Lo swap party è un modo semplice e divertente per rinnovare il guardaroba e dare nuova vita ai capi che non indossiamo più. Porta con te gli abiti e accessori in ottimo stato e scambiali con altri capi in cerca di una seconda vita. Per ogni capo consegnato riceverai un gettone da utilizzare per scegliere un altro capo o accessorio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

