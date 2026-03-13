L’Italia del beach volley ha aperto la stagione con due vittorie nel girone, grazie alle coppie Elite 16 João Pessoa, Scampoli e Bianchi. Entrambe sono subito protagoniste sul campo e hanno ottenuto risultati positivi. Al momento, altre coppie italiane sono pronte a rientrare in campo per le prossime tappe del World Tour.

È iniziata nel migliore dei modi la stagione sul campo per l’Italia del beach volley, presente con una sola coppia nel World Tour. Claudia Scampoli e Giada Bianchi, tra le poche azzurre rimaste indenni – almeno sul piano agonistico – dalla serie di infortuni che ha colpito la Nazionale nell’ultimo mese, hanno inaugurato il loro cammino con due vittorie in altrettante partite nel girone dell’Elite 16 di João Pessoa, in Brasile. Un risultato tutt’altro che scontato. Anche le due giocatrici italiane hanno dovuto gestire alcuni problemi fisici nei giorni precedenti al torneo, ma sono riuscite a recuperarli in tempo e a presentarsi in campo pronte e competitive sulla sabbia brasiliana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elite 16 João Pessoa, Scampoli e Bianchi subito protagoniste: doppio successo nel girone. Altri azzurri pronti al rientro

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