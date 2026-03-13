Elezioni in provincia candidata la sindaca Pondini | Non è una candidatura contro qualcuno

Domenica 15 marzo si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della presidenza della Provincia di Forlì-Cesena. La candidata sindaca Pondini ha dichiarato che la sua candidatura non rappresenta una sfida contro nessuno. La competizione coinvolge diverse forze politiche e candidati, ma al momento non sono stati annunciati altri dettagli sui partecipanti. La giornata elettorale si svolgerà in tutta la provincia.

on si tratta di un'elezione aperta a tutto il corpo elettorale, ma trattandosi di un'elezione di secondo livello votano solo i sindaci e i consiglieri comunali dei 30 comuni della provincia Domenica 15 marzo si terranno le elezioni per il rinnovo della carica di presidente della Provincia di Forlì-Cesena. Non si tratta di un'elezione aperta a tutto il corpo elettorale, ma trattandosi di un'elezione di secondo livello votano solo i sindaci e i consiglieri comunali dei 30 comuni della provincia di Forlì-Cesena, mediante un sistema di voto ponderato. Sono quindi 436 gli elettori, tuttavia con peso alla popolazione del comune di appartenenza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Elezioni in Provincia. Pondini, sindaca di Galeata, sfida il presidente LattucaAlle elezioni del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, il centrodestra punta sulla sindaca di Galeata Francesca Pondini. Galeata, la sindaca Pondini si candida a presidente della Provincia: sarà lei a sfidare Enzo Lattuca“Mi candido alla Presidenza della Provincia di Forlì-Cesena con l’obiettivo di portare maggiore valore, anche nell'ottica di quella discontinuità che... Contenuti utili per approfondire Elezioni in provincia candidata la... Temi più discussi: Risultati elezioni provinciali a Cosenza, Biagio Faragalli eletto nuovo presidente; Elezioni per il presidente della Provincia: i primi nomi sul tavolo del Pd e centrodestra; Elezioni Provincia, Forza Italia rompe gli indugi: Ammirati è il candidato; Sindaci e consiglieri comunali in campo per le provinciali di Potenza. Elezioni Provincia, il centrodestra punta tutto su Federico CarnevaleIl centrodestra è riunito, ma questo appare quasi un dettaglio minimo, nelle dichiarazioni dei leader provinciali di Latina alla presentazione della candidatura del sindaco di Monte ... ilmessaggero.it Risultati elezioni provinciali a Frosinone, gli eletti in ConsiglioFratelli d’Italia (30,26%) ha conquistato quattro seggi. Il Pd si è fermato a tre eletti (25,37%). A seguire la Lega con due seggi (14,49%). Poi, con un seggio a testa, Forza Italia (11,84%), Progetto ... tg24.sky.it A modo mio … Edizione straordinaria! saranno annullate le elezioni a Messina parliamone! - facebook.com facebook In vista delle elezioni del 12 aprile, il principale rivale di Orbán sta andando così bene che vari partiti di opposizione hanno rinunciato a partecipare per sostenerlo x.com