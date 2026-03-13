Elettra trasforma il caos di Sanremo in brand | nasce

Elettra Lamborghini, 31 anni, ha deciso di sfruttare l’energia creata dal caos delle notti di Sanremo 2026, trasformandola in un nuovo brand. La cantante ha annunciato la nascita di un progetto commerciale che prende forma proprio dalle atmosfere intense vissute durante il festival. La sua iniziativa mira a coniugare musica e business attraverso questa novità.

La 31enne Elettra Lamborghini ha trasformato il caos notturno vissuto durante il Festival di Sanremo 2026 in un asset commerciale concreto. Il marchio Festini Bilaterali, nato dalle lamentele per i rumori disturbanti, è stato ufficialmente registrato il 3 marzo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Questa mossa imprenditoriale non nasce dal nulla ma da una reazione diretta alle difficoltà di sonno causate dai festeggiamenti organizzati vicino al suo alloggio. La cantante, nota per la sua schiettezza e vitalità sul palco dell’Ariston con il brano Voilà, ha deciso di capitalizzare l’attenzione mediatica generata dalla sua protesta contro il disturbo della quiete notturna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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