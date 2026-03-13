Elettra Lamborghini ha attirato l’attenzione durante il Festival di Sanremo grazie ai

Ricordate "i festini bilaterali" che a Sanremo hanno causato notti insonni a Elettra Lamborghini? Tra meme, battute, insinuazioni e gag sono diventati un vero e proprio tormentone festivaliero. E ora addirittura un marchio registrato. Già perché, tre giorni dopo la fine del Festival, la stessa Elettra Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio verbale “Festini bilaterali”, destinato a una vasta quantità di prodotti e servizi: dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all’organizzazione di eventi di intrattenimento. Insomma una vera e propria operazione di marketing pop. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Elettra Lamborghini e i "festini bilaterali": la svolta commerciale del tormentone sanremese

