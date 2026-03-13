Elena scomparsa da Foggia ritrovata a Firenze | la 21enne si presenta alla polizia dopo 12 giorni

Dopo dodici giorni di assenza, Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, è stata trovata a Firenze e si è presentata alla polizia. La ragazza era scomparsa da Foggia e le autorità hanno confermato il suo ritrovamento. La vicenda ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno condotto le ricerche senza specificare ulteriori dettagli. La giovane si trova ora sotto sorveglianza delle autorità.

Scomparsa da Foggia, Elena ritrovata dopo 12 giorni. Dopo quasi due settimane di ricerche, il caso della scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, 21 anni, si è concluso con un sospiro di sollievo. La giovane, cittadina rumena sparita da Foggia, è stata ritrovata a Firenze ed è viva e in buone condizioni. A mettere fine all’angoscia è stata proprio lei: la ragazza si è avvicinata spontaneamente a una Volante della Polizia di Stato nella zona dello stadio del capoluogo toscano. Agli agenti ha dichiarato la propria identità. Dopo i controlli, è emerso che si trattava proprio della giovane la cui scomparsa aveva mobilitato investigatori e soccorritori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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