Elena rintracciata a Firenze sta bene Era scomparsa da Foggia

Elena Burcioiu, 21 anni, è stata trovata a Firenze e sta bene. La giovane di origine romena era scomparsa da Foggia, dove si prostituiva, e ora è stata rintracciata dalle forze dell'ordine. La sua presenza in città è stata confermata e non ci sono segnalazioni di problemi di salute.

Elena Burcioiu è stata rintracciata a Firenze. La 21enne di origine romeneve scomparsa sa Foggia dove si prostituiva è in buone condizioni. C’erano state, in undici giorni di ricerche, preoccupazioni gravissime ma la ragazza è viva ed è sfuggita dalla condizione in cui si trovava. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Elena rintracciata a Firenze, sta bene Era scomparsa da Foggia Articoli correlati Rintracciata a Firenze Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa a Foggia: sta beneE’ stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu , la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie... Elena Rebeca Burcioiu rintracciata a Firenze: era scomparsa da FoggiaLa polizia di Stato ha rintracciato a Firenze,in buone condizioni di salute, Elena Rebeca Burcioiu, 25enne scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia. Altri aggiornamenti su Elena rintracciata Elena Rebeca Burcioiu, ritrovata a Firenze la 21enne scomparsa a FoggiaE' stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato, è viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si ... msn.com Rintracciata a Firenze la 21enne scomparsa a Foggia, sta beneE' viva e sta bene Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne rumena di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di lunedì 2 marzo, quando una sua connazionale amica di 38 anni ne aveva denunciato la scomp ... rainews.it