Elena Grassi chi è la studentessa speciale che ha rianimato una donna sul bus Ora vorrei incontrarla

Una studentessa di nome Elena Grassi ha assistito una donna colpita da un arresto cardiocircolatorio su un autobus a Macerata. Dopo essere scesa dalla metro, si è fermata e ha prestato soccorso, contribuendo a rianimarla prima dell’arrivo dei soccorritori. Elena ha dichiarato di voler incontrare la donna che ha aiutato. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sua prontezza e determinazione.

Macerata, 13 marzo 2026 – Scende dalla metro e prima di proseguire per la sua strada aiuta una donna a bordo di un autobus colpita da un arresto cardiocircolatorio. Ad effettuare le manovre salvavita è stata una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche, la recanatese Elena Grassi, 23 anni. È grazie a lei se la passeggera non è morta. Elena frequenta ad Ancona il terzo anno del corso di laurea in “Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia” e proprio nel suo percorso universitario ha fatto un corso di Blsd che permette di apprendere manovre di primo soccorso in caso di arresto cardiaco. Il soccorso alla passeggera è avvenuto a Milano, il 4 marzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Elena Grassi, chi è la studentessa speciale che ha rianimato una donna sul bus. “Ora vorrei incontrarla” Articoli correlati Elena, la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus. “Massaggio cardiaco provvidenziale”Ancona, 12 marzo 2026 - Una studentessa dell’Università Politecnica delle Marche salva la vita a una donna grazie alle manovre di rianimazione... Leggi anche: Il 12enne investito a Caprino torna a casa, la gioia della mamma: “Vorrei tanto ringraziare chi lo ha rianimato” Aggiornamenti e contenuti dedicati a Elena Grassi Discussioni sull' argomento Elena, la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus. Massaggio cardiaco provvidenziale; A Milano una donna va in arresto cardiaco sull’autobus, studentessa dell'Univpm le salva la vita; Studentessa Univpm salva una donna in arresto cardiaco sul bus; Arresto cardiaco su un autobus a Milano: studentessa della Politecnica Marche interviene e salva una donna. Elena, la studentessa che ha salvato la vita a una donna sul bus. Massaggio cardiaco provvidenzialeIntervento decisivo a Milano di Elena Grassi, al terzo anno di Tecniche di Radiologia Medica ad Ancona: ha applicato le manovre di rianimazione imparate alla Politecnica fino all’arrivo dei soccorsi. msn.com La protagonista dell’episodio, Elena Grassi, iscritta al terzo anno del corso di #laurea in “Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia”, ha applicato le manovre salvavita apprese nel corso “Blsd – Basic Life Support Defibrillation” Clicca q - facebook.com facebook