Einstein Telescope | la Sardegna punta tutto sulla gara

Il rettore dell’Ateneo di Cagliari ha annunciato durante l’inaugurazione dell’anno accademico che la Sardegna soddisfa tutti i requisiti necessari per partecipare alla gara europea per l’Einstein Telescope. La regione punta a essere parte della competizione internazionale, che coinvolge diversi paesi europei, e ha confermato di aver completato le procedure formali richieste. La decisione di partecipare è stata ufficializzata durante l’evento di questa settimana.

Il rettore dell’Ateneo di Cagliari, Francesco Mola, ha confermato durante l’inaugurazione dell’anno accademico che la regione possiede tutti i requisiti formali per partecipare alla competizione europea per l’Einstein Telescope. Sebbene il percorso sia descritto come arduo e la gara sia definita difficile, le speranze sono vive grazie alla preparazione tecnica già in atto. La priorità attuale risiede nel mantenere alta la credibilità progettuale per convincere la commissione valutatrice. L’obiettivo non è solo vincere una gara, ma garantire che le infrastrutture necessarie vengano realizzate con successo sul territorio sardo. L’approccio adottato dal rettore evidenzia come l’ambizione regionale debba confrontarsi con realtà competitive dove altre aree geografiche vantano già esperienze pregresse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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