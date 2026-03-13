A circa cento giorni dalla scadenza del Pnrr, diversi istituti scolastici in Italia si trovano in difficoltà. Nonostante i progetti siano stati completati e le rendicontazioni presentate, i finanziamenti promessi da Roma non sono ancora stati erogati. Di conseguenza, i dirigenti scolastici sono costretti ad anticipare fondi propri per saldare i fornitori, mettendo in bilico i bilanci delle scuole.

Mancano circa cento giorni alla chiusura del Pnrr ma in molte scuole i progetti sono terminati, le rendicontazioni sono state fatte ma i soldi da Roma non sono arrivati così i presidi sono costretti ad anticipare migliaia di euro, per pagare i fornitori, mettendo a rischio i bilanci degli istituti. L’allarme arriva da Torino dove la Flc Cgil ha monitorato l’attuazione del Piano nazionale nelle scuole, segnalando criticità legate a scadenze troppo stringenti. Al liceo “Margherita” del capoluogo piemontese – ad esempio – su 936 mila euro di finanziamenti Pnrr non sono arrivati ancora 117 mila. La dirigente Brunella Buscemi ha dichiarato a “La Repubblica Torino” di “aver dovuto anticipare denaro per pagare il personale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Edilizia scolastica, i soldi del Pnrr non arrivano: da Torino a Roma fase critica per gli istituti

Articoli correlati

Oltre 10 milioni per l'edilizia scolastica in Sicilia. Cinque gli istituti in graduatoria per la provincia di MessinaVia libera del governo Schifani a undici progetti di riqualificazione edilizia in altrettanti istituti scolastici dell’Isola .

Edilizia scolastica, un tavolo sui problemi negli istituti: "Tanti i danni causati dagli studenti"A palazzo Gentili incontro tra Consulta e amministrazione provinciale: nasce una cabina di regia.

Aggiornamenti e notizie su Edilizia scolastica

Temi più discussi: Edilizia scolastica: 25 istanze per il Piano da 9,5 meuro; Edilizia scolastica, Apertura calendario piattaforma monitoraggio e rendicontazione fondi ordinari; Edilizia scolastica: avviso Mim anticendio e messa in sicurezza, decreto approvazione graduatorie; Maturità, edilizia scolastica e IA: il ministro Valditara risponde agli studenti.

Edilizia scolastica, ecco i soldi. Partono i lavori strutturaliInterventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di secondo grado: la Provincia di Pistoia invesitrà settecentomila euro, grazie a risorse ottenute tramite un bando ministeriale per ... lanazione.it

Edilizia scolastica, l’8 per mille che volaGli italiani hanno a cuore l’edilizia scolastica e chiedono allo Stato di investire risorse per rendere gli istituti più sicuri e accessibili. Lo dimostra un dato che parla molto chiaro: sono quasi ... vita.it

EDILIZIA SCOLASTICA: 500 MILA EURO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DI DUE SCUOLE DI NOCERA INFERIORE Importanti risorse per la sicurezza degli edifici scolastici di Nocera Inferiore. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato le gr - facebook.com facebook

Edilizia scolastica e asili nido, finanziati interventi per oltre 1,5 milioni di euro. L'assessore agli enti locali Zanotelli: "Sul territorio strutture educative moderne ed efficienti" x.com