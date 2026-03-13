Nella promozione di Canzonissima 2026, Milly Carlucci ha affermato che il cast è già pronto e che il programma non avrà concorrenti. Tuttavia, nel promos sono state pronunciate anche le parole “e non finisce qui”, lasciando intendere che ci potrebbero essere sviluppi futuri o sorprese. Al momento, non sono stati annunciati altri programmi che possano competere con Canzonissima in questa stagione.

Con quel “e non finisce qui” pronunciato nel promo, Milly Carlucci aveva in parte illuso sul cast di Canzonissima, che esiste ma non ha concorrenti. È la trovata paracula della conduttrice, che fa di uno show storico di Rai 1 di fatto un porto di mare: gente che va e gente che viene, chi resta per tutte le puntate e chi solo per alcune, chi arriva per una sera e chi al massimo per le ultime due. Un andirivieni di cantanti, che possiamo incredibilmente chiamare i NON concorrenti di Canzonissima 2026. Ecco chi sono: Arisa. Elettra Lamborghini. Elio e le Storie Tese. Enrico Ruggeri. Fabrizio Moro. Fausto Leali. Irene Grandi. Jalisse. Leo Gassmann. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ecco i NON concorrenti di Canzonissima 2026

Articoli correlati

COLPO DI SCENA! MILLY CARLUCCI: “A CANZONISSIMA NON ESISTONO I CONCORRENTI”Dopo il polverone mediatico per le parole di Riccardo Cocciante che ha specificato di essere ospite e non concorrente di Canzonissima, Milly Carlucci...

Niente concorrenti a Canzonissima: la trovata paracula di Milly Carlucci Milly Carlucci si conferma un po’ paraculetta! Se nella versione storica di Canzonissima il sale del programma era la sfida a colpi di eliminazioni...

Altri aggiornamenti su Ecco i NON concorrenti di Canzonissima...

Temi più discussi: Riccardo Cocciante, scoppia il caso a Canzonissima. Annunciato tra i concorrenti, lui smentisce: Perché dovrei?; Canzonissima, colpo di scena prima del debutto: Riccardo Cocciante non sarà concorrente; Canzonissima: da Lamborghini a Leali, i concorrenti; Canzonissima 2026, la verità sulla partecipazione di Riccardo Cocciante.

Ecco i NON concorrenti di Canzonissima 2026Con quel e non finisce qui pronunciato nel promo, Milly Carlucci aveva in parte illuso sul cast di Canzonissima, che esiste ma non ha concorrenti. È la trovata paracula della conduttrice, che fa di ... davidemaggio.it

Riccardo Cocciante, scoppia il caso a Canzonissima. Annunciato tra i concorrenti, lui smentisce: Perché dovrei?Il cantautore frena sulla partecipazione: Non sarò in gara. Ma Milly Carlucci lo aveva presentato come concorrente. Scopri di più. libero.it

Il nuovo show del sabato sera di Rai1 fa discutere per le parole di Cocciante, che specifica quale ruolo avrà, facendo sorgere dubbi sull’accordo con Carlucci, che poco dopo interviene. Ma l’equivoco nasce dalla differenza tra lo storico Canzonissima e la nuo - facebook.com facebook

Nella seconda puntata di #Canzonissima parteciperà anche Paolo Jannacci che dedicherà una canzone a suo padre, Enzo Jannacci. La canzone sarà in gara come tutte le altre. x.com