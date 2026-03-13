È ora che si completi quel percorso di vera indipendenza

Un avvocato e consigliere comunale di Forza Italia ha dichiarato che è arrivato il momento di completare un percorso di vera indipendenza. La sua posizione si inserisce in un dibattito pubblico più ampio, con opinioni divise tra chi sostiene questa direzione e chi preferisce altre soluzioni. La sua presa di posizione evidenzia una volontà chiara di avanzare in questa direzione.

Alberto Ancarani, avvocato e consigliere comunale di FI, è apertamente schierato a favore del Sì. Ancarani, perché gli elettori dovrebbero votare Sì? "Perché è ora che venga completato quel percorso di vera indipendenza del giudice che venne sancito nel 1999 dalla modifica della Costituzione che istituì il cosiddetto ‘Giusto processo’". Non c’è invece il pericolo che proprio l’indipendenza venga intaccata con il pretesto di dover intervenire sul problema del cosiddetto correntismo? "Contesto radicalmente l’idea che questa riforma diminuisca l’autonomia della magistratura. I nuovi articoli della Costituzione, qualora vincesse il Sì, prevedono, senza alcuna ambiguità, che la magistratura continui a essere un ordine autonomo tra i poteri dello Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

