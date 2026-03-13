È morto Bruno Contrada, ex numero tre del Sisde, a Palermo all’età di 94 anni. È stato coinvolto in una lunga vicenda giudiziaria che lo aveva portato a essere condannato a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, di cui aveva scontato otto. La sua morte segna la fine di una figura che ha avuto un ruolo rilevante in ambito di intelligence e procedimenti giudiziari.

È morto Bruno Contrada. Si è spento a Palermo all’età di 94 anni l’ex numero tre del Sisde. Era stato al centro di una vicenda giudiziaria che lo aveva portato prima a una condanna a 10 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, scontandone 8. E dopo alla revoca della condanna a seguito di un pronunciamento della Corte europea dei diritti umani. È morto a Palermo Bruno Contrada, aveva 94 anni. È morto a 94 anni Bruno Contrada, ex funzionario di polizia e dirigente dei servizi segreti italiani, figura a lungo al centro della storia giudiziaria e istituzionale del Paese, il cui nome per decenni è rimasto legato alle indagini sui rapporti tra apparati dello Stato e criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - È morto Bruno Contrada, l’ex 007 al centro di misteri e di un lungo caso giudiziario controverso

