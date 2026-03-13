E' morto Bruno Contrada ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde

È deceduto a Palermo Bruno Contrada, ex dirigente di polizia e figura di rilievo nel servizio di intelligence. Aveva 94 anni e nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di spicco all’interno del Sisde, l’allora servizio segreto civile. La sua morte è stata annunciata nelle ultime ore senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

E’ morto a Palermo l’ex dirigente di polizia e numero tre del Sisde Bruno Contrada, 94 anni. Napoletano ma palermitano d’adozione aveva svolto la sua carriera a Palermo e ha percorso tutte le tappe dell’investigatore da dirigente di polizia ad alto funzionario dei servizi segreti nell’arco di un trentennio. Accusato di concorso esterno alla mafia venne condannato a 12 anni di carcere finiti di scontare nel 2012. L’arresto nel 1992 e il processo Arrestato, la vigilia del Natale '92, l’anno delle stragi palermitane, poi a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa, Contrada era stato condannato a 10 anni di carcere il 5 aprile '96. 🔗 Leggi su Feedpress.me

