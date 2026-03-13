È morto Al Festa regista e compositore autore del cult Fatal Frames – Fotogrammi mortali

È morto il regista e compositore Al Festa, noto per aver realizzato il film cult Fatal Frames – Fotogrammi mortali e aver scritto colonne sonore per diversi B-movies. A gennaio aveva annunciato ai amici di aver perso la sua compagna, Stefania Stella, e aveva dichiarato che la avrebbe raggiunta molto presto. La sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

È morto il regista e compositore Al Festa, autore di film cult come Fatal Frames – Fotogrammi mortali e colonne sonore per b-movies, a gennaio aveva detto addio alla sua Stefania Stella « la raggiungerò molto presto ». È morto il regista, compositore e autore cinematografico Al Festa. Aveva 68 anni e da tempo combatteva contro una leucemia. Negli ultimi tempi viveva dal fratello a Viterbo, città nella quale si terranno anche i funerali, previsti per domani. Poco meno di due mesi fa aveva detto addio alla compagna di una vita, l’attrice e produttrice Stefania Stella Di Giandomenico, alla quale sui social aveva dedicato queste toccanti parole: « Mi e ci lascia Stefania Stella, l’ unico immenso AMORE della mia vita. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - È morto Al Festa, regista e compositore, autore del cult Fatal Frames – Fotogrammi mortali Articoli correlati Leggi anche: È morto Roger Allers, co-regista e autore Disney: addio al genio dietro Il Re Leone e La Sirenetta Dalla prosa cult alla stand-up d’autore, dalla danza alle grandi storie: il gennaio imperdibile del Teatro CelebrazioniDopo un Capodanno all’insegna della commedia all’italiana con Il vedovo, tratto dal celebre e omonimo film di Dino Risi e con protagonista Massimo... Contenuti e approfondimenti su Fatal Frames Discussioni sull' argomento Fatal Frame 2 Remake Recensione: un J-Horror tra fantasmi, segreti e orrori nel villaggio maledetto; Lo spaventoso remake di Fatal Frame II è già in forte sconto su Instant Gaming. Fatal Frame 2 Remake Recensione: un J-Horror tra fantasmi, segreti e orrori nel villaggio maledettoIl remake di Fatal Frame II mantiene fede all'originale, migliorando grafica e gameplay senza stravolgere l'esperienza horror dell'originale. everyeye.it Fatal Frame II Crimson Butterfly Remake – RecensioneFatal Frame II Crimson Butterfly Remake Recensione. Questa sarà una recensione fatta con un grosso se davanti a tante ... gamesource.it Fatal Frame 2 Remake Finalmente dayone - facebook.com facebook FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE è ora disponibile su console e PC x.com