È morta Enrica Bonaccorti | i ricordi da Mara Venier sarai sempre con me a Caterina Balivo

È morta Enrica Bonaccorti

È morta Enrica Bonaccorti, nota conduttrice televisiva italiana, con una carriera che si è sviluppata tra Rai e Fininvest.

È morta Enrica Bonaccorti, storica conduttrice della tv italiana: la carriera tra Rai e Fininvest, da Pronto, chi gioca? a Non è la Rai, le reazioni del mondo dello spettacolo e i funerali sabato a Roma. La morte e i funerali di Enrica Bonaccorti. È morta questa mattina a Roma Enrica Bonaccorti, attrice, autrice e storica conduttrice della televisione italiana. Aveva 76 anni ed era malata da tempo di un tumore al pancreas. La conduttrice si è spenta nella clinica Ars Medica, in zona Tor di Quinto, dove era ricoverata da alcuni giorni e aveva subìto anche un’operazione. Negli ultimi mesi Bonaccorti aveva parlato apertamente della propria malattia, spiegando che il tumore era aggressivo e non operabile e raccontando il difficile percorso tra cure e controlli. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

