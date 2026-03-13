Una dichiarazione recente proveniente dalla Spagna definisce un calciatore come il migliore al mondo nel ruolo di titolare. La notizia è stata pubblicata da Marca, testata specializzata nel calcio spagnolo, e riguarda un giocatore che si distingue per le sue prestazioni. La notizia è stata diffusa il 12 marzo 2026, alle 16:46, senza ulteriori dettagli su eventi o altri protagonisti coinvolti.

2026-03-12 16:46:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: Non è tutto oro quello che luccica COME. “A volte alcune nostre scelte vengono sottovalutate. Spendiamo molti soldi per i giovani, ma Abbiamo ingaggiato giocatori quasi sconosciuti come Jean Butez che per me è una star”, ha sottolineato Cesc Fabregas dopo aver sconfitto Cagliari (1-2). “Butez per noi è un giocatore importante. Non avevo mai visto un giocatore con la sua mentalità. Lavora duro ogni giorno E È diventato un leader nello spogliatoio. “È un portiere perfetto per il nostro gioco”, apostille Fabregas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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