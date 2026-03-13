Dynamic Manta | 11 nazioni e la fregata Fasan guidano

Nel Mediterraneo centrale, una task force composta da undici nazioni e dalla fregata Fasan sta partecipando a un’esercitazione militare. La manovra coinvolge diverse unità navali e si svolge in acque internazionali, con obiettivi di addestramento e test delle capacità di difesa. La presenza delle forze si concentra lungo rotte strategiche della regione.

Il Mediterraneo centrale è tornato a essere il palcoscenico di una delle prove di difesa più complesse del 2026. Si è conclusa la Dynamic Manta, l'esercitazione antisommergibile della Nato che ha oltre 1.600 militari di undici nazioni alleate operare in acque strategiche. La Marina Militare italiana ha guidato lo sforzo con la fregata Virginio Fasan come nave ammiraglia, coordinando un'operazione che ha unito superficie, sottomarini e velivoli. La chiusura ufficiale dell'evento si è verificata il 6 marzo, dopo due settimane di addestramento intenso. Non si tratta di una semplice manovra, ma di un esercizio reale per perfezionare le capacità di scoperta e contrasto delle minacce sommerse in un ambiente acustico difficile.