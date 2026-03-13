Durante la perquisizione spunta la droga | arrestato un giovanissimo

Durante una perquisizione, i carabinieri della stazione di Oria hanno trovato e sequestrato 21 grammi di cocaina e 17 grammi di hashish. Un giovane è stato arrestato sul posto. L’operazione si è svolta senza incidenti e ha portato al fermo dell’individuo coinvolto. La droga sequestrata è stata consegnata agli uffici competenti per le analisi e le procedure di rito.

Il giorno successivo l'udienza direttissima: arriva la convalida, ma l'imputato, giovanissimo e incensurato, lascia il carcere. Per lui obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria BRINDISI - I carabinieri della stazione di Oria hanno bussato alla sua porta e ne sono usciti sequestrando 21 grammi di cocaina e 17 grammi di hashish. Il giovanissimo è stato arrestato in flagranza, condotto in carcere e, nel giro di 24 ore è comparso davanti al tribunale di Brindisi per il giudizio direttissimo. Arresto convalidato, imputato scarcerato, vista la giovane età e l'assenza di precedenti: è incensurato. È, in estrema sintesi, quanto accaduto tra mercoledì 11, giorno della perquisizione, e giovedì 12 marzo 2026. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

