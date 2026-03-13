Duplantis irreale | salto da 6,31 m e nuovo record del mondo

Durante un meeting indoor a Uppsala, in Svezia, Armand Duplantis ha superato l’asticella a 6,31 metri, battendo così il record mondiale nel salto con l’asta. Il campione olimpico ha stabilito un nuovo limite, confermando la sua supremazia in questa disciplina. La gara si è svolta senza incidenti, e il risultato è stato accolto con entusiasmo dagli spettatori presenti.

Armand Duplantis continua a riscrivere la storia dell'atletica. Nel meeting indoor di Uppsala, in Svezia, il campione olimpico supera l'asticella a 6,31 metri stabilendo un nuovo record del mondo nel salto con l'asta. Un salto perfetto che migliora di un centimetro il suo precedente primato e conferma ancora una volta il dominio assoluto dello svedese nella specialità.