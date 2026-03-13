Duello a Verona | chi vince è in finale | Vogliamo goderci quest’occasione

A Verona si è disputato un duello decisivo per l'accesso alla finale, con le squadre che si sono sfidate in una partita intensa e carica di tensione. La Vuelle ha affrontato la gara determinata a non lasciare nulla di intentato, desiderosa di approfittare dell’opportunità per avanzare nel torneo. La partita ha mantenuto alta l’adrenalina fino all’ultimo minuto, lasciando gli spettatori in attesa del risultato finale.

Le partite da dentro o fuori sono sempre delle belle scariche di adrenalina. Per questo, anche se il sogno di risalire nella massima serie è molto più grande, oggi la Vuelle non vuol saperne di tornare subito a casa. Alle 17.15 sarà proprio Pesaro ad aprire la kermesse di Coppa Italia contro Verona, formazione che a settembre tutti gli addetti ai lavori indicavano come la favorita numero uno per il salto di categoria. Spiro Leka sa bene che dare un segnale al campionato sarebbe comunque importante a livello motivazionale e spinge la sua truppa. "Arriviamo a questo match molto determinati – dice il coach della Vuelle -, la presenza alla Final Four è testimonianza dell'ottimo lavoro svolto da parte di tutti da agosto fino a oggi.