Due incontri a Chieti del comitato Giustodireno in vista del referendum costituzionale

A Chieti si sono svolti due incontri organizzati dal comitato Giustodireno, che si oppone al referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. L’obiettivo delle occasioni è stato quello di fornire informazioni e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ragioni del no. Le iniziative hanno coinvolto membri del comitato e cittadini interessati alla discussione.

l due appuntamenti si terranno sabato 14 marzo nel salone della parrocchia di San Camillo de Lellis e domenica 15 al Gran Caffè Vittoria Continuano a Chieti le iniziative del comitato Giustodireno, nato in difesa della Costituzione, per il no al referendum del 22 e del 23 marzo, con l’intento di informare e di sensibilizzare alle ragioni del no. Due sono i prossimi appuntamenti promossi a Chieti. Il primo è sabato 14 marzo, alle ore 17, nel salone della parrocchia di San Camillo de Lellis, Filippone, con i magistrati Giuseppe Bellelli (procuratore della Repubblica di Pescara) e Giuseppe Falasca (pubblico ministero a Chieti) e il coordinamento della giornalista Daniela Senepa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Referendum costituzionale, gli appuntamenti del comitato Giustodireno Abruzzo in provincia di ChietiContinuano gli eventi informativi organizzati in tutta la regione dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale fissato per... Referendum costituzionale, proseguono in provincia di Chieti gli appuntamenti del comitato Giustodireno AbruzzoProseguono in tutta la regione gli eventi informativi organizzati dal comitato Giustodireno Abruzzo sul referendum costituzionale fissato per... Approfondimenti e contenuti su Due incontri a Chieti del comitato... Discussioni sull' argomento Giornate di Orientamento 2026; Psichedelici, a Chieti il confronto internazionale su ricerca, terapie e regole; Omnia Artis, al Museo Barbella di Chieti tre incontri dedicati al mito greco; Medicina psichedelica: a Chieti il primo trial italiano sulla psilocibina contro la depressione resistente. Al via nel carcere di Chieti corso di scrittura creativa(ANSA) - CHIETI, 06 MAR - Si chiama 'Il Racconto' il corso di scrittura creativa che prenderà il via domani nella Casa Circondariale di Chieti, un progetto formativo rivolto ai detenuti adulti interes ... msn.com Ospedale di Vasto, promossa la qualità dei pasti: l'ispezione del Nas conferma la bontà del servizio I Carabinieri hanno verificato le pietanze in arrivo da Chieti, certificando il rispetto dei criteri contrattuali e delle proprietà organolettiche Resta alta l'attenzi - facebook.com facebook Proteggere chi ci cura: a Chieti la tecnologia in campo contro la violenza Il 12 marzo all' @univUda si parla di prevenzione e del progetto pilota con smartwatch per gli operatori del Pronto soccorso Sicurezza e rispetto al centro della sanità asl2abruz x.com