Alle 21 di ieri sera un uomo è stato arrestato allo svincolo dell’Autopalio dopo essere stato trovato in possesso di due chili di hashish all’interno della sua auto. Durante un servizio di controllo, le forze dell’ordine hanno fermato il veicolo e proceduto alla perquisizione, che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente. L’arrestato è stato accompagnato in commissariato per gli accertamenti del caso.

MONTERIGGIONI – Alle 21 circa di ieri sera (12 marzo), nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ad alto impatto disposti dal prefetto Romeo e coordinati dal questore Angeloni, la polizia ha fermato un’auto con a bordo uno straniero di 34 anni, trovato con due chili di hashish e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura stavano effettuando un posto di controllo all’altezza dello svincolo Siena Nord nel comune di Monteriggioni, al confine con la città del Palio, quando hanno fermato il veicolo sospetto. All’atto del controllo hanno subito notato che il conducente era agitato e nervoso, destando così ulteriori sospetti, che li hanno indotti ad approfondire il controllo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Due chili di hashish nell’auto sottoposta a controllo: arrestato allo svincolo dell’Autopalio

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