A Dubai si registra una fuga di investitori e residenti, segnando un cambiamento rispetto alla situazione precedente. La città sta affrontando una serie di sfide che vanno oltre le questioni economiche, con ripercussioni possibili nel tempo. La situazione attuale presenta segnali di instabilità e incertezza, che potrebbero influenzare il futuro della metropoli.

Qualcosa di più di un attacco all’economia. Rischia di diventare un danno difficile da recuperare e che getta un’ombra sul lungo periodo. Per un Paese che ha l’immagine come unico, o quasi, patrimonio spendibile, i resoconti mediatici del fuggi fuggi dagli alberghi mentre i cieli sono solcati dalle scie di fuoco dei razzi iraniani sono un colpo al cuore del business, una ferita che sarà complicato rimarginare. Dubai e gli Emirati sono nati e prosperati presentandosi come il paradiso del Medio Oriente, un’oasi felice lontana dalle crisi geopolitiche, dove sicurezza, lusso, benessere, stipendi competitivi, coniugati a servizi all’avanguardia e a un trattamento fiscale impensabile altrove, hanno attirato capitali, miliardari e aspiranti tali da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dubai, fuga dal paradiso (quasi) perduto

Articoli correlati

La crisi 'Sistema Golfo’, da paradiso del lusso a paradiso perduto: i Paesi (ex) intoccabili colpiti al cuore da droni e missiliQuindici anni di lavoro, investimenti e miliardi di dollari spesi che potrebbero essere cancellati in queste settimane di guerra.

La crisi del 'Sistema Golfo’, da paradiso del lusso a paradiso perduto: i Paesi (ex) intoccabili colpiti al cuore da droni e missiliQuindici anni di lavoro, investimenti e miliardi di dollari spesi che potrebbero essere cancellati in queste settimane di guerra.

Altri aggiornamenti su Dubai fuga dal paradiso quasi perduto

Temi più discussi: Fuga dal Golfo? Ci pensano i contractor!; Dubai non è più il luna park degli influencer; Addio Dubai: il sogno dei fuffa-guru finisce sotto i missili; Dubai, paradiso sotto le bombe, ha un enorme problema di immagine e reputazione.

Dubai, fuga dal paradiso (quasi) perdutoDroni e razzi sconvolgono la città-Stato simbolo della prosperità del Golfo: hotel svuotati, voli bloccati e miliardi a rischio. Così la guerra può incrinare il modello economico degli Emirati. panorama.it

Dubai deserta, spiagge e ristoranti vuoti per la paura droni: l’ex paradiso è una città fantasma«Normalmente di venerdì il traffico sarebbe paralizzato e ristoranti e negozi sarebbero affollatissimi, ma ora il posto è deserto», commenta un residente. ilcorrieredelgiorno.it

Un video girato da un testimone oculare mostra del fumo levarsi dal cuore "finanziario" di Dubai, vicino al Burj Khalifa. Nessun attacco diretto di missili o droni: secondo l'ufficio stampa dell'amministrazione di Dubai i detriti di un'intercettazione hanno causato "li - facebook.com facebook

Un video girato da un testimone oculare mostra del fumo levarsi dal cuore "finanziario" di Dubai, vicino al Burj Khalifa. Nessun attacco diretto di missili o droni: secondo l'ufficio stampa dell'amministrazione di Dubai i detriti di un'intercettazione hanno causato "li x.com