Dubai è deserta attacchi spaventosi Spiagge e ristoranti vuoti nell' ex paradiso ora città fantasma Influencer in silenzio

Dubai si presenta oggi come una città deserta, con spiagge e ristoranti vuoti. Durante le esplosioni si sono sentiti i boati che hanno fatto tremare i palazzi, mentre droni sorvolavano gli edifici, tra cui uno che ospitava truppe statunitensi, evacuato ieri 12 marzo. Gli influencer hanno mantenuto il silenzio, e le strade sono quasi completamente vuote.

Esplosioni che fanno tremare i palazzi, droni sugli edifici (uno che ospitava truppe statunitensi è stato evacuato ieri 12 marzo). La situazione si complica e a Dubai gli aperitivi e le giornate in spiaggia, che erano continuate durante i primi tempi dopo l'attacco Usa all'Iran, non si fanno più. Rimbalzano invece le foto di una città deserta: dai lettini degli stabilimenti sul mare alle strade, dai centri commerciali agli hotel ai ristoranti. La paura droni è palpabile: due giorni fa due droni sono caduti vicino all'aeroporto, come riportato da Al Jazeera. Stamattina una densa colonna di fumo è visibile dell'Emirato, fanno sapere i giornalisti di France Presse sul posto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

