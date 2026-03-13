A Dubai, le strade, le spiagge e i ristoranti sono vuoti a causa della paura dei droni, trasformando la città in un luogo deserto. Le esplosioni sono state avvertite vicino a edifici, tra cui uno che ospitava truppe statunitensi, evacuato ieri 12 marzo. Molti influencer preferiscono mantenere il silenzio su quanto accade.

Esplosioni che fanno tremare i palazzi, droni sugli edifici (uno che ospitava truppe statunitensi è stato evacuato ieri 12 marzo). La situazione si complica e a Dubai gli aperitivi e le giornate in spiaggia, che erano continuate durante i primi tempi dopo l'attacco Usa all'Iran, non si fanno più. Rimbalzano invece le foto di una città deserta: dai lettini degli stabilimenti sul mare alle strade, dai centri commerciali agli hotel ai ristoranti. La paura droni è palpabile: due giorni fa due droni sono caduti vicino all'aeroporto, come riportato da Al Jazeera. Stamattina una densa colonna di fumo è visibile dell'Emirato, fanno sapere i giornalisti di France Presse sul posto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Dubai deserta, spiagge e ristoranti vuoti per la paura droni: l'ex paradiso è una città fantasma. E molti influencer scelgono il silenzio

Paura a Dubai: il racconto di Stefania Quattrini, la jesina bloccata tra missili e silenzio

