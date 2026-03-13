Due droni hanno attaccato la base italiana di Erbil in Iraq, causando danni senza vittime. La notizia mette in evidenza come le tensioni politiche possano influenzare la sicurezza delle operazioni militari nella regione. La presenza delle forze italiane resta sotto osservazione mentre le autorità cercano di capire le intenzioni dietro l’attacco. La situazione resta sotto stretta attenzione da parte delle forze coinvolte.

Due droni hanno colpito la base italiana di Erbil, in Iraq, scatenando un monito per la classe dirigente: se avessero causato vittime tra i soldati, l’opinione pubblica avrebbe chiesto conto a tutte le forze politiche. Nel dibattito parlamentare dei giorni scorsi, caratterizzato da scontri verbali e ingiurie, governo e opposizione non sono riusciti a trovare alcuna intesa o dialogo civile sulla politica estera. L’incidente mette in luce una frattura profonda: mentre il conflitto si allarga con incognite militari ed economiche, la polarizzazione politica impedisce un fronte unito per sostenere i circa duemila soldati italiani distribuiti su sei installazioni nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

