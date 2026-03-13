L’FBI ha lanciato un allarme sulla presenza di droni provenienti dal mare e su operazioni segrete condotte da Teheran, che potrebbero rappresentare una minaccia per la California. La preoccupazione negli Stati Uniti si intensifica mentre la tensione tra Israele, Iran e le forze alleate in Medio Oriente continua a salire, alimentando timori di possibili azioni di ritorsione.

Negli Stati Uniti cresce la preoccupazione per possibili ritorsioni iraniane sul territorio americano, mentre prosegue l’escalation militare in Medio Oriente tra Israele, Iran e forze alleate. Negli ultimi giorni un avviso diffuso dall’FBI alle autorità locali ha ipotizzato diversi scenari di minaccia, tra cui attacchi con droni, operazioni informatiche e azioni indirette condotte da gruppi legati a Teheran. La Casa Bianca ha precisato che non esistono elementi che facciano pensare a un attacco imminente, ma ha confermato che le agenzie di sicurezza stanno monitorando la situazione alla luce delle tensioni internazionali. Secondo l’avviso, visionato da ABC News, l'FBI ha avvertito i dipartimenti di polizia della California che l'Iran aspirerebbe a vendicarsi degli attacchi americani lanciando droni offensivi contro la costa occidentale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Droni dal mare e operazioni segrete di Teheran: l'allarme dell'FBI che spaventa la California

