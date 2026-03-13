Drone si blocca su un ramo di un albero e perde droga e mini telefoni

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nel centro Salesiani Don Bosco, in via omonima, a causa di un drone che si era bloccato su un ramo di un albero. Durante l’incidente, il drone ha perso droga e mini telefoni. Non ci sono state altre conseguenze o persone coinvolte. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di oggi.

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nel centro Salesiani Don Bosco nell’omonima via. Poco prima un drone si era incagliato in un ramo di un albero per poi volare via perdendo però ciò che trasportava. Rinvenuti e sequestrati 200 grammi di hashish, 1 telefono cellulare, 4 pennette usb, 2 mini telefoni, 16 sim, dei carica batterie e cavetti vari. Indagini in corso da parte dei carabinieri per comprendere chi ha fatto partire il drone e dove era diretto. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Droni a caccia di roghi della Terra dei Fuochi: ho trascorso una giornata con i piloti in guerra contro gli eco-criminali 🔗 Leggi su Napolitoday.it

