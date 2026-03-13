I Carabinieri di Napoli hanno effettuato un intervento nel quartiere San Carlo all’Arena, dove hanno recuperato un drone che aveva perso 200 grammi di hashish e 16 schede SIM. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti anche alcuni dispositivi elettronici caduti dal drone. L’episodio ha portato al sequestro della droga e dei dispositivi trovati sul luogo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Intervento dei Carabinieri nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli dopo il ritrovamento di droga e dispositivi elettronici caduti da un drone. I militari della compagnia Napoli Stella sono intervenuti intorno alle 19.45 all’interno del centro Salesiani Don Bosco, nell’omonima via. Poco prima un drone si era incagliato tra i rami di un albero per poi riuscire a riprendere il volo, perdendo però il materiale che stava trasportando. Sul posto i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato circa 200 grammi di hashish, un telefono cellulare, quattro pennette USB, due mini telefoni, 16 schede SIM, oltre a caricabatterie e vari cavetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Drone perde 200 grammi di hashish e 16 sim: scoperta dei Carabinieri a Napoli

