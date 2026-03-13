Un attacco con droni iraniani ha colpito la base italiana di Camp Singara a Erbil, nel Kurdistan iracheno, poco dopo le 23 di mercoledì sera. Testimoni riferiscono di una pioggia di apparecchi che ha preso di mira la postazione, causando un forte boato. Il ministro della Difesa ha annunciato che i soldati italiani stanno per essere rimpatriati, mentre le autorità irachene stanno valutando le conseguenze dell’attacco.

Roma – Una pioggia di droni iraniani precipita su Erbil, nel Kurdistan iracheno. E un boato scuote la base italiana di Camp Singara poco dopo le 23 di mercoledì notte. I 141 militari del contingente italiano presenti sono però tutti nei rifugi. L’allarme per il bombardamento era stato dato per tempo. Stanno bene, nessuno è rimasto ferito. È probabile che l’obiettivo non fosse la base italiana che fa parte di un ampio complesso Nato. Il comandante della base, il colonnello Stefano Pizzotti ha detto: “Siamo addestrati per queste situazioni, siamo stanchi, ma il morale è alto”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani però annuncia: “Stiamo organizzando il rientro del personale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Drone contro la base italiana in Iraq: “A Erbil attacco deliberato”. Il ministro Crosetto: soldati verso il rimpatrio

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