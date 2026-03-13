Droga e avventori non tesserati al circolo | scatta la chiusura

Il circolo privato giapponese è stato chiuso dopo che le forze dell'ordine hanno trovato all’interno persone non tesserate e coinvolte nel consumo di droga. Nei controlli sono state scoperte sostanze stupefacenti e presenze di persone che non avevano il permesso di accedere ai locali. La chiusura è stata decisa in seguito alle verifiche condotte sul luogo.

Oggi 13 marzo Polizia di Stato e personale dell'Arma hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per 60 giorni al locale giapponese Jiuyu di via Baviera a Padova Il circolo privato giapponese è diventato nel tempo luogo di frequentazione di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti. Nella mattinata di oggi venerdì 13 marzo gli agenti della divisione Polizia Anticrimine hanno dato esecuzione al provvedimento del Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, di sospensione della licenza per 60 giorni a carico di un circolo privato, lo Jiuyu, di via Baviera a Padova che nel corso dell’ultimo biennio, è stato al centro di reiterate attività di controllo ed interventi da parte della Polizia di Stato e dei militari dell'Arma. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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