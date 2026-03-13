Dries Van Noten Blazer ‘beaume’ | Cosa sapere prima dell’a…

Un nuovo blazer della collezione di Dries Van Noten, chiamato ‘beaume’, è ora disponibile sul mercato. La giacca si distingue per il suo design e i dettagli di sartoria, attirando l’attenzione di appassionati e esperti del settore. Prima di procedere all’acquisto, si consiglia di informarsi sulle caratteristiche specifiche del capo e sui canali di vendita ufficiali. L’articolo include anche link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di Dries: lana, doppiopetto e la magia del giallo 'Beaume'. L'equilibrio tra struttura sartoriale e audacia cromatica. Il blazer 'Beaume' si distingue immediatamente per il suo colore giallo intenso, una scelta che trasforma un classico doppiopetto in un oggetto di desiderio immediato. La silhouette è definita da una costruzione strutturata che include spalline imbottite, conferendo al capo quell'aria di autorità tipica dello stile Dries Van Noten.