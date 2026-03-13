Dramma per il campione olimpico | diagnosi grave dopo la caduta

Durante la sprint di Drammen, il campione olimpico norvegese è caduto violentemente nella semifinale dopo un contatto con un avversario statunitense, finendo con la nuca sulla neve. La caduta ha suscitato preoccupazioni e momenti di tensione tra il pubblico presente, mentre i soccorritori sono intervenuti prontamente per prestare assistenza. La diagnosi del campione è risultata grave, senza ulteriori dettagli al momento.

Momenti di forte apprensione per Johannes Høsflot Klæbo durante la sprint di Drammen, disputata giovedì pomeriggio: il campione norvegese è finito a terra in modo violento nella semifinale dopo un contatto con lo statunitense Ben Ogden, impattando con la nuca sulla neve. La dinamica dell’incidente ha immediatamente allarmato pubblico e addetti ai lavori: Klæbo è rimasto a terra per alcuni minuti, poi si è rialzato con evidenti segni di stordimento. Subito dopo è stato accompagnato in ospedale per i controlli, dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso ed è rimasto in osservazione per la notte. La gestione dell’emergenza è stata improntata alla massima cautela, considerata la zona d’impatto e la natura dell’infortunio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

