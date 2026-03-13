Venerdì 13 marzo, sul cemento di Indian Wells, si svolgeranno le sfide di Errani e Vavassori contro Bencic e Cobolli. La giornata vedrà in campo anche Jannik Sinner, portando in tv e streaming tutte le partite del torneo. Gli appassionati potranno seguire gli incontri in diretta, consultando il programma ufficiale e i canali dedicati.

Venerdì 13 marzo sarà una giornata particolare per il tennis italiano. Sul cemento di Indian Wells, infatti, rappresentati nostrani ce ne saranno da seguire, oltre a Jannik Sinner. Il riferimento è all’atteso torneo del doppio misto sul cemento californiano in cui il Bel Paese farà capolino. Si fa riferimento al confronto valido per le semifinali tra Sara ErraniAndrea Vavassori e Flavio CobolliBelinda Bencic. La coppia azzurra che ha fatto la storia del tennis italiano in questa particolare specialità, torna protagonista. Conquistati nel proprio percorso due titoli a New York e quello del Roland Garros, “Sarita” e “Wave” affronteranno una coppia inedita, ovvero quella formata dal talentuoso giocatore romano e dalla potente tennista svizzera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Bencic/Cobolli, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Articoli correlati

Errani/Vavassori-Krawczyk/Skupski si vedrà in tv? Orario ATP Indian Wells 2026 e streamingLa terza edizione del torneo di doppio misto ad inviti all’interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, si aprirà questa sera ad Indian Wells, in...

Leggi anche: Cobolli-Kecmanovic oggi in tv, ATP Indian Wells 2026: orario, programma, streaming

Tutti gli aggiornamenti su Dove vedere in tv Errani Vavassori...

Discussioni sull' argomento Errani/Vavassori-Krawczyk/Skupski si vedrà in tv? Orario ATP Indian Wells 2026 e streaming; IW, Errani/Vavassori ai quarti in doppio misto; IW, doppio misto: Errani e Vavassori sfidano Cobolli e Bencic per la finale; Dove vedere Sinner-Fonseca al Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming.

Errani/Vavassori-Krawczyk/Skupski si vedrà in tv? Orario ATP Indian Wells 2026 e streamingLa terza edizione del torneo di doppio misto ad inviti all'interno dei BNP Paribas Open 2026 di tennis, si aprirà questa sera ad Indian Wells, in ... oasport.it

QUARTI AZZURRI OGGI A INDIAN WELLS JANNIK - TIEN ORE 21.00 Doppio misto: Cobolli/Bencic ore 23.00 Errani/Vavassori ore 1.00 Forza azzurri! Forza Jannik! Da vedere su Sky o in streaming su Now e SkyGo #quartiazzurri #sinn - facebook.com facebook