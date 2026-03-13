Il centrocampista ha annunciato di aver messo fine alla relazione con la sua fidanzata storica e ha iniziato una nuova storia con Duda Gaspar, una ragazza di 19 anni e figlia dell'ex calciatore brasiliano Edu. La notizia è stata diffusa attraverso i social, dove il calciatore ha condiviso alcuni scatti con la giovane. La sua ex fidanzata, invece, non ha commentato pubblicamente la separazione.

A poco meno di un anno dalla fine della storia d'amore con Alisha Lehmann, Douglas Luiz ha ufficializzato su Instagram la sua nuova relazione con la 19enne Duda Gaspar, figlia dell'ex calciatore brasiliano Edu, fino a pochi giorni fa direttore sportivo del Nottingham Forest. L'annuncio della nuova coppia è arrivato via Instagram, con una storia in cui la 19enne, modella e influencer, ha condiviso una foto al fianco di Luiz, 27 anni, accompagnata da una frase che non ha lasciato spazio a interpretazioni: "Sei la mia più grande certezza". Poco dopo è stato lo stesso centrocampista, in prestito dalla Juventus all'Aston Villa, a ricondividere lo stesso scatto con la frase "Renderti felice sarà la mia priorità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Douglas Luiz dimentica Alisha: il suo nuovo amore è la 19enne Duda Gaspar

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