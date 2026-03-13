Dormire nello stesso letto ma con lenzuola separate è la tendenza da seguire per un buon sonno

Sempre più coppie scelgono di condividere il letto ma mantenere lenzuola e piumoni separati, per migliorare la qualità del sonno. Questa soluzione permette a entrambi di dormire senza disturbarsi, anche quando le preferenze notturne sono diverse. La tendenza si sta diffondendo come alternativa praticabile, offrendo una soluzione semplice per chi desidera condividere il letto senza rinunciare alla comodità individuale.

La notte vi ritrovate a combattere con il partner tra lenzuola "rubate" e coperte troppo pesanti? Dovete seguire la tendenza del momento: dormire nello stesso letto ma con piumoni separati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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