Doppia multa al residente disabile | Sosta consentita Comune ci ripensi

Un residente disabile di Perugia, con invalidità civile al 90% e benefici della Legge 104, ha ricevuto due multe in due giorni mentre parcheggiava nella piazza del suo quartiere. La sua auto è stata multata in momenti diversi, nonostante la sosta fosse consentita. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla questione delle sanzioni per i disabili nella zona.

Al centro della disputa l'interpretazione del codice della strada e la segnaletica della piazza. La richiesta: "Annullate le multe e lasciate in pace le persone fragili" La vicenda inizia l’8 marzo in piazza Danti. Un agente sanziona il veicolo dell'uomo, parcheggiato con esposto il regolare permesso, per violazione divieto di sosta. Il giorno successivo, il 10 marzo, un altro agente è nuovamente intervenuto, contestando questa volta la sosta in area pedonale urbana. La contestazione più grave, però, riguarda la seconda multa. "Il mio assistito è stato sanzionato per sosta in area pedonale, ma questo non corrisponde al vero".... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Blitz dei carabinieri in un ristorante e in un'azienda agricola: ci sono illeciti, doppia multa "Cosi si incentiva la sosta selvaggia: se sforo il tempo su strisce blu la multa è più alta del divieto di sosta"Così si incentiva la sosta selvaggia! Pago regolarmente il ticket strisce blu in piazza Italia (3,50€ per 1 h e 18 min), sforo di 15 minuti e mi...